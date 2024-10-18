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Ученые выяснили, где именно нужно искать жизнь на Марсе

Nature: пыльный лед Марса пригоден для жизни фотосинтезирующих микробов

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ESA/DLR/FU Berlin

Лед на поверхности Марса может обладать условиями для жизни фотосинтезирующих организмов. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Communications Earth & Environment.

Ультрафиолетовое излучение Солнца делает жизнь на поверхности Марса почти наверняка невозможной. Однако толстый слой льда может поглощать это излучение, защищая живые организмы.

В новом исследовании ученые выяснили, может ли существовать обитаемая зона во льду с уровнем содержания пыли и структурой льда, наблюдаемыми на Марсе. Они обнаружили, что очень пыльный лед будет блокировать слишком много солнечного света. Это сделает невозможным жизнь фотосинтезирующих организмов (растений и микробов), которые используют свет для синтеза органических веществ (например, сахаров), при этом выделяя кислород.

Но при содержании пыли от 0,01 до 0,1%, обитаемая область потенциально может существовать на глубине от 5 до 38 сантиметров. В более чистом льду более крупная обитаемая зона может существовать на глубине от 2,15 до 3,10 метров.

Для жизни необходима жидкая вода, и ученые считают, что частицы пыли могут вызывать локальное таяние льда на глубине примерно до 1,5 метров. Это вряд ли происходит в холодных полярных региона Марса. Но локальное таяние возможно примерно между 30 и 50 градусами широты.

Авторы предупреждают, что потенциальное существование теоретически обитаемых зон не означает, что фотосинтетическая жизнь присутствует или когда-либо присутствовала на Марсе. Однако это предполагает, что лед в средних широтах планеты должен стать ключевым местом поиска жизни на Марсе.

Ранее сообщалось, что россияне смогут увидеть до 15 «падающих звезд» в час.

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