Раскрыт секрет быстрого и успешного похудения

Ученые из Школы спорта, реабилитации и физических упражнений при Бирмингемском Университете обнаружили, что для быстрого похудения важно носительство 14 «генов стройности». Самым важным из них выступает PPARGC1A. Результаты исследования опубликованы в журнале Research Quarterly for Exercise and Sport (RQES).

В исследовании приняли участие 38 человек в Великобритании в возрасте от 20 до 40 лет. Перед началом эксперимента испытуемые предоставили образцы биоматериала для проведения генетического теста. Ученые отметили, является ли каждый участник носителем 14 так называемых «генов стройности».

После завершения подготовительного этапа участникам предоставили программу тренировок — в течение двух месяцев добровольцы должны были заниматься бегом по полчаса три раза в неделю. Также испытуемым было рекомендовано придерживаться привычного рациона и образа жизни.

Спустя восемь недель исследователи провели контрольное взвешивание. Люди с наибольшим количеством генетических маркеров стройности за время исследования сбросили до пяти кг (11 фунтов), а люди без них — в среднем два кг (4,4 фунта).

Ученые установили, что главным помощником в борьбе за стройность выступал ген PPARGC1A, который кодирует PGC-1-a — белок, помогающий регулировать метаболизм. По словам исследователей, этот ген был ответственен почти за две трети сброшенного веса.

Комментируя полученные результаты, ученые отметили, что определенный генетический профиль сам по себе не ускоряет процесс похудения без диеты и физических упражнений.

