В Союзе промышленников заявили о нулевом росте экономики России

Шохин: рост экономики России в настоящее время переходит к нулевому

Замедление роста экономики России фиксируется с начала года, он переходит к «нулевому», заявил президент РСПП Александр Шохин.

По его словам, в феврале рост снизился до 0,8%. Для сравнения, в декабре 2024 года рост составлял 4,1%. Шохин назвал замедление экономики свершившимся фактом. «Явно уже уходим, как говорится, в «нулевой рост», — сказал он.

На этой неделе кандидат экономических наук, доцент кафедры Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что российский валовый внутренний продукт (ВВП) вырастет на 3% в 2025 году, несмотря на новые импортные пошлины США.

По его словам, ежедневная работа абсолютно каждого гражданина вносит позитивный вклад в рост российской экономики, в стране рекордно низкий уровень безработицы, поэтому все предпосылки для дальнейшего экономического роста созданы.

Во второй половине марта инвестор, директор по развитию бизнеса инвестиционного клуба «Лига инвесторов» Станислав Скуйбеда назвал три ключевых фактора экономического роста России на ближайшее десятилетие. По его словам, это стабильный рубль, квалифицированные кадры, а также партнерство с дружественными странами. При комбинации этих факторов Россия способна стать инвестиционным хабом Евразии к 2035 году, заявил он.

Ранее финансист объяснила, к чему приведут новые импортные пошлины США.