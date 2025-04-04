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В ФСБ заявили о предотвращении теракта в общежитии для курсантов в Подмосковье

ФСБ предотвратила теракт в общежитии для курсантов военных вузов
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В ФСБ сообщили, что предотвратили планировавшийся теракт в общежитии для курсантов в Подмосковье. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, завербованного спецслужбами Украины военного Минобороны РФ задержали во время изъятия из тайника компонентов для изготовления взрывного устройства. По версии силовиков, он участвовал в подготовке теракта в общежитии, в котором проживают курсанты военных вузов.

В мобильном телефоне задержанного нашли переписку с «украинским куратором» с обсуждением планируемого преступления.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Приготовление к теракту» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств», заключили в ФСБ.

До этого ФСБ РФ задержала двух россиян за поджог на железной дороге. По информации журналистов, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 43-летнего жителя региона и 35-летнего жителя Ульяновской области. Мужчин поймали «на горячем», когда они подожгли релейные шкафы в селе Чистеньком.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин рассказал, как иностранные спецслужбы вербуют подростков для терактов.

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