Самолет из Екатеринбурга во Владивосток задержали из-за попадания птиц в двигатель

Самолет «‎Уральских авиалиний»‎ из Екатеринбурга во Владивосток задержали по причине попадания птиц в двигатель. Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании, ее цитирует URA.RU.

«Обнаружены следы и фрагменты попадания птиц в двигатель и стойку шасси. В результате происшествия у ВС оказались повреждены лопатки панели одного из двигателей», — говорится в сообщении.

Как уточняется, неполадки устранят специалисты с помощью оборудования. Обратный рейс U6-572, как уточняется, задержали. Пассажиров разместили в гостинице, им оплатят еду и напитки. Вылет запланировали на 5 апреля в 12:35 по местному времени (10:35 по мск).

Накануне сообщалось, что в Екатеринбурге привлекли к ответственности мужчину, который пересел на чужое место в самолете. Инцидент произошел в аэропорту Кольцово. 64-летний мужчина, летевший из Сочи, во время путешествия пересел на кресло около иллюминатора, так как это место показалось ему удобнее. Бортпроводники пытались уговорить пассажира вернуться на место, которое было указано у него в билете, но россиянин отказался. После этого пилот сообщил о дебошире в аэропорт.

Когда самолет приземлился, мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. В отношении пассажира составили протокол по статье о невыполнении пассажиром распоряжений командира.

Ранее в Аргентине самолет почти час кружил над аэропортами из-за уснувшего диспетчера.