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Сербский футболист согласился с Кокориным, назвавшим РПЛ «говном»

Футболист Деспотович согласился с Кокориным, назвавшим РПЛ «говном»
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Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший футболист «Оренбурга», казанского «Рубина» и тульского «Арсенала» Джордже Деспотович поддержал экс-форварда сборной России Александра Кокорина, назвавшего Российскую премьер-лигу «говном». Об этом серб рассказал в интервью Sport24.

«С этим могу согласиться. Сейчас в Россию подписывают очень много футболистов, которые до отстранения даже не претендовали бы на РПЛ», — сказал Деспотович.

Он подчеркнул, что в период его выступлений в РПЛ лига находилась на топ-уровне, жесткая борьба велась как за чемпионство, так и за выживание. При этом Деспотович признал, что и сейчас в чемпионате России есть чемпионская интрига, однако, по его мнению, прежде в турнире было много одинаковых по силе команд.

Деспотович играл в РПЛ с 2018 по 2023 год. Он провел за «Оренбург» 47 матчей во всех турнирах и забил в них 14 мячей. Также в его активе 25 игр и 13 голов в составе «Рубина». За «Арсенал» он забил один мяч в 21 встрече.

В настоящее время в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», набравший после 22 туров 49 очков. Вторым с отставанием на три балла идет петербургский «Зенит», замыкает тройку московский «Спартак» — у него 44 очка.

Ранее Кокорин рассказал, задумывается ли он над получением двойного гражданства.

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