На Украине взорвался автомобиль чиновника

«Страна.ua»: в Днепре взорвалось авто, в котором сидели чиновник и его жена

В украинском городе Днепре взорвался автомобиль, в котором сидели чиновник и его жена. Об этом сообщает «Страна.ua».

Оба пассажира выжили, но получили ранения.

По данным источников издания РБК-Украина, подорван был глава Левобережной городской администрации Днепра Юрий Федько. Известно, что взрыв произошел около 07:40. Обстоятельства произошедшего выясняются. На место происшествия прибыл первый замглавы Нацполиции Украины, а также сотрудники полиции, Службы безопасности Украины (СБУ) и прокуратуры.

20 января СБУ заявила о предотвращении покушения на первого замминистра здравоохранения Украины.

По данным представителей спецслужб, задержаны двое жителей Киевской области. Фигурантов задержали, когда они пытались нелегально приобрести огнестрельное оружие.

Выяснилось, что задержанные несколько месяцев следили за чиновником, изучая его распорядок дня и маршруты. В ведомстве утверждают, что фигуранты даже долго ходили в частный тир и практиковали навыки стрельбы.

Ранее на Украине задержали мужчину за попытку подорвать железную дорогу.