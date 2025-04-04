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ВЦИОМ заметил рост спроса россиян на услуги «черных кредиторов»

ВЦИОМ: 2% россиян признались, что занимали у черных кредиторов
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Shutterstock/KieferPix

Россияне втрое чаще стали обращаться к нелегальным кредиторам, если не верят в успешность получения ссуды в банке или микрофинансовых организациях (МФО). Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, 2% россиян когда-либо пытались занять средства у нелегальных организаций. Однако этот показатель наблюдается лишь среди тех опрошенных, которые оценивают свои шансы на получение кредита в банке как низкие. Социологи пришли к выводу, что в РФ высокая «толерантность» к использованию нелегального кредитования и значительная часть этих граждан находится в круговой долговой зависимости.

«Нелегальные кредиторы фактически создали параллельную финансовую систему для тех, кому отказывают официальные банки и МФО, формируя устойчивый спрос на теневые финансовые услуги», — говорится в публикации.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Артем Люкшин заявил, что число нелегальных кредиторов, которые работают без лицензии ЦБ и выдают россиянам займы под 1000% годовых, вырастет на 10% по итогам 2025 года.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян готовы запретить себе кредиты.

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