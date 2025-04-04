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Названы три причины не перекрашивать детали авто из-за сколов

«Рольф» перечислил три причины не перекрашивать детали авто из-за сколов
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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Директор «Рольф Автогарант» Алексей Крюков рассказал «Российской газете», почему не стоит перекрашивать детали из-за мелких сколов и царапин.

«Дело в том, что перекрас — это дорого, долго и не всегда качественно. Правильная покраска — это: полная разборка элемента, зачистка до металла, нанесение грунта, базы и лака, сушка в камере, полировка и сборка. По стоимости это от 10 до 30 тысяч рублей за деталь. При этом стоит понимать, что даже у хороших мастеров не всегда можно попасть на 100% в оттенок, особенно если машине 2—3 года и краска выгорела», — сказал эксперт.

Эксперт отметил, что перекрашенные детали хуже защищены от коррозии и сколов.

До этого руководитель двух станций кузовного ремонта в сети автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин заявил, что за ремонт сложных покрытий автомобилей владельцам придется платить больше. Разница в цене связана не с оттенком, а с химическим составом краски, наличием сложных пигментов и дополнительных эффектов.

По его словам, самым доступным вариантом являются однотонные эмали без металлика и перламутра, поскольку такие краски широко представлены в палитре большого количества марок.

Так, цена популярного у китайских брендов небесно-голубого оттенка с добавлением перламутровых частиц начинается от 10 тыс. рублей за литр. Сложность есть и в восстановлении многослойных покрытий. Например, цвет «Черная жемчужина» с многослойным составом требует точности при нанесении. Помимо этого, одной из главных проблем с ремонтом таких машин является отсутствие у колористов готовых рецептур.

Ранее россиянам рассказали, когда от сколов появятся дырки на кузове автомобиля.

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