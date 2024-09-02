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Длительное отсутствие работы опасно для психики, выяснили ученые

JOP: затяжная безработица вызывает апатию и чувство беспомощности

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Максим Богодвид/РИА Новости

Польские ученые из Варшавского университета совместно с британскими коллегами выяснили, что длительная безработица отрицательно влияет на психику человека, лишая его воли управлять своей жизнью. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Personality (JOP).

По словам специалистов, отсутствие работы остается существенным фактором стресса с далеко идущими последствиями для психического здоровья. Оно лишает людей как явных преимуществ занятости (например, дохода), так и косвенных, включая социальные связи и структурированное время.

В исследовании задействовали 1055 жителей Польши, из которых 748 были безработными, а 307 — трудоустроенными. Безработных разделили на три категории в зависимости от продолжительности их статуса: до трех месяцев, до года и более года соответственно.

Ученые обнаружили, что длительная безработица связана с ухудшением благополучия и самооценки, а также с повышенным восприятием утраты контроля для своей жизнью. Чем дольше участники не могли трудоустроиться, тем чаще они испытывали страх, подавленность и другие негативные эмоции.

Длительная безработица также мешает людям испытывать положительные чувства, особенно связанные с вовлечением в какой-то процесс. Эти отстранение и апатия снижают готовность людей бороться со стрессом и стремиться к каким-либо личным целям. Безработица способствует возникновению чувства выученной беспомощности.

Исследование также показало, что длительное отсутствие работы снижает шансы человека на участие в какой-либо социальной и другой коллективной деятельности, включая общественные протесты.

Ранее ученые выяснили, как пережить затяжной стресс из-за работы.

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