НАСА отказалось от ремонта орбитального телескопа Hubble

Возможность ремонта орбитального телескопа Hubble пока исключается, сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА). Об этом пишет SpaceNews.

Издание напомнило, что в 2022 году НАСА и американская компания SpaceX договорились отправить к телескопу специалистов на корабле Crew Dragon, чтобы они в открытом космосе заменили неработающие гироскопы Hubble.

Эксперты НАСА провели моделирование миссии и после проведенного анализа заявили о ее нецелесообразности. По словам директора астрофизического подразделения НАСА Марка Клэмпина, в ходе реализации миссии могли бы возникнуть определенные трудности, в частности, двигатели Crew Dragon могли бы загрязнить летучими веществами зеркала телескопа.

Телескоп Hubble был запущен в 1990 году и обладал самым высоким разрешением среди всех обсерваторий до запуска James Webb в 2021 году.

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