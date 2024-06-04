Болезнь Альцгеймера предложили лечить пересадкой костного мозга

Ученые Третьего военно-медицинского университета в Китае установили, что пересадка костного мозга молодых мышей их старым сородичам может обратить вспять ухудшение здоровья мозга при болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Ученые объяснили, что возрастное ухудшение функционирования иммунной системы приводит к снижению выработки активных иммунных клеток и накоплению дисфункциональных иммунных клеток в организме. Это явление, известное под общим названием иммуносенсция. Считается, что снижение иммунитета является движущей силой системного старения и повышения восприимчивости мозга к возрастным дегенеративным заболеваниям, таким как болезнь Альцгеймера.

Исследователи предположили, что «омоложение» иммунных клеток может замедлить прогрессирование этого заболевания. В ходе эксперимента ученые пересадили девятимесячным трансгенным мышам с болезнью Альцгеймера костный мозг более молодых (двухмесячных) особей. Дело в том, что костный мозг выступает ключевым звеном иммунной системы — именно в нем вырабатываются соответствующие клетки.

Ученые выдвинули гипотезу о том, что гемопоэтические стволовые клетки, которые дают начало периферическим иммунным клеткам, в костном мозге молодых мышей могут омолаживать стареющие иммунные клетки. Оказалось, что примерно через три недели после пересадки костного мозга иммунная функция мышей действительно улучшилась. Об этом свидетельствовали положительные изменения в уровнях В-клеток, хелперных Т-клеток, цитотоксических Т-клеток, моноцитов, макрофагов, дендритных клеток, нейтрофилов, базофилов и естественных клеток-киллеров.

Кроме того, такое «омоложение» иммунитета поспособствовало повышению когнитивных способностей грызунов. Пересадка костного мозга значительно снизила дегенерацию нейронов в мозге мышей и привела к снижению уровня воспаления в организме.

В совокупности эти результаты показали, что трансплантация молодого костного мозга может стать многообещающей стратегией лечения болезни Альцгеймера. Однако перед тестированием нового метода на людях необходимо провести дополнительные исследования.

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