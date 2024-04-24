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Ученые выяснили, что у гигантских древних лососей росли бивни

PLOS One: ископаемый лосось рыл гнезда и сражался с хищниками с помощью бивней

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PLOS ONE, CC-BY 4.0

Американские ученые из Филадельфийского колледжа остеопатической медицины выяснили, что у вымершего вида тихоокеанского лосося Oncorhynchus rastrosus были большие клыки, напоминающие бивни диких кабанов. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Oncorhynchus rastrosus считается крупнейшим видом лососевых рыб, когда-либо водившихся на Земле. Длина особи достигала 2,7 метра в длину, что в три раза больше размеров ныне живущего тихоокеанского лосося чавычи, вырастающей до 90 сантиметров.

Бивни Oncorhynchus rastrosus располагались на конце морды и были горизонтально направлены в разные стороны.

Как и современная чавыча, Oncorhynchus rastrosus рождались в пресноводных реках и ручьях, но проводили большую часть своей жизни в море, возвращаясь только для нереста.
В отличие от чавычи, чей рацион в основном состоит из других рыб, эти древние лососи были фильтраторами, которые питались планктоном, всасывая микроскопических существ в рот через ситообразные жаберные пластинки.

Oncorhynchus rastrosus вымерли около 4,75 млн лет назад. Ученые предполагают, что огромные рыбы использовали свои бивни для защиты от хищников, борьбы с конкурентами и рытья гнезд в грунте.

Ранее археологи нашли полный скелет гигантского предка современной белой акулы.

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