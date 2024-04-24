Ученые нашли в стоках вирус, уничтожающий одного из самых опасных паразитов

Австрийские ученые из Венского университета обнаружили вирус, который быстро уничтожает амеб Naegleri fowleri — чрезвычайно опасных паразитов, заражение которыми почти всегда летально. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Виды Naegleri — это одноклеточные амебы, встречающиеся в водоемах по всему миру. Naegleria fowleri процветает в теплых водах при температуре выше 30 °C и вызывает первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ), редкую, но практически неизлечимую инфекцию головного мозга.

Открытый вирус под названием Naegleriavirus относится к группе гигантских вирусов, известной своими большими размерами и сложным геномом. Его нашли в сточных водах на очистных сооружениях недалеко от Вены.

Гигантские вирусы, получившие научное название Nucleocytoviricota, представляют собой группу вирусов, выявленную всего два десятилетия назад и преимущественно поражающих одноклеточные организмы. Эти вирусы конкурируют с бактериями по размеру и могут похвастаться уникальной структурой и генетическими особенностями, которые ранее считались эксклюзивными для клеточной жизни.

Naegleriavirus уничтожают зараженных ими амеб всего за несколько часов. Они формируют внутри паразиту структуру, известная как вирусная фабрика, реплицирующую вирусный генетический материал за пределами ядра и собирающую сотни новых вирусных частиц.

По словам ученых, гигантские вирусы нельзя использовать для лечения ПАМ, однако с их помощью можно очищать водоемы от возбудителей этой смертельно опасной болезни.

Ранее исследователи предупредили о риске заражения мозга амебами при промывании носа водой.