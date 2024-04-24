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Ученые создали вакцину против опасных для жизни супербактерий

NatComms: новый иммунный препарат защищает от устойчивого стафилококка

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Unsplash

Американские ученые из Мичиганского университета заявили о прорыве в создании вакцин против устойчивых к антибиотикам микробов, также известных как супербактерии. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда разработала вакцину против инфекций, вызванных золотистым стафилококком (Staphylococcus aureus) с устойчивостью к метициллину (MRSA).

Золотистый стафилококк вызывает более 100 различных заболеваний, включая пищевые отравления, бронхит, плеврит, пневмонию, менингит и сепсис. Многие из этих болезней могут быть опасны для жизни.

В основу нового препарата легло специфическое углеводное соединение — полисахарид поли-β-(1-6)-N-ацетилглюкозамин (ПНАГ), которые присутствует в клеточных стенках стафилококка, а также у многих других бактерий и грибков.

Для доставки вакцины к микробам исследователи использовали поражающий бактерии вирус Qβ. Поскольку углеводы обычно не вызывают сильных иммунных реакций в организме, специалисты генетически модифицировали вирус, усилив ответ иммунитета.

Доклинические испытания на животных показали, что вакцина обеспечивает высокий уровень иммунитета и защищает от летального исхода при заражении MSRA.

Ранее ученые нашли критическую уязвимость у устойчивой к антибиотикам сальмонеллы.

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