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Эксперты оценили рекомендованную Илоном Маском операцию против боли в спине

The Conversation: у рекомендованной Маском операции не доказана эффективность

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Hannibal Hanschke/Reuters

Илон Маск сообщил, что замена позвоночного диска помогла ему избавиться от боли в спине, но нет доказательств эффективности этой операции. Об этом сообщает The Conversation.

Миллиардер страдал от хронической боли в шее с тех пор, как на вечеринке в 2013 году он пытался побороться с борцом сумо. В результате он повредил межпозвонковый диск, который недавно заменили. Это привело к значительному уменьшению боли, рассказал Маск в соцсети X (ранее Twitter).

Операция по замене диска (подушки между позвонками) на искусственный, — из металла или комбинации металла и пластика, — требует общей анестезии и обычно длится два-четыре часа. После операции пациенты могут ходить, но должны избегать тренировок и вождения в течение нескольких недель. При операции на шее обычно требуется носить специальный воротник в течение шести недель.

Было мало исследований, сравнивающих операцию по замене диска с нехирургическими методами лечения. Единственное клиническое исследование, в котором сравнивали интенсивную программу физической реабилитации и замену диска в поясничном отделе, показало, что операция была лишь немного более эффективна.

Учитывая небольшие преимущества операции и возможные осложнения (например, инфекцию и разрыв искусственного диска), нет ясности в том, насколько целесообразно подвергать риску пациентов с болью в спине. В клиническом испытании, упомянутом выше, 26 из 77 пациентов пострадали от осложнений. Одному из них пришлось ампутировать ногу.

Перед принятием решения об операции следует рассмотреть нехирургические методы. The Conversation отмечает, что эффективные методы лечения боли в спине включают как физическую реабилитацию, так и психотерапию (когнитивную функциональную терапию).

Ранее врач рассказал, что боль в спине может быть признаком рака простаты.

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