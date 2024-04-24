В России разработали первый автопилот для самокатов

В России создали автопилот для самокатов с использованием стереокамер и нейросети. Участие в работе принимали школьники из Свердловской области, студенты и разработчики из УрФУ. В основу автопилота легли технологии, позволяющие распознавать те или иные объекты и определять расстояние до них, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Автопилот выглядит как система из двух широкоугольных камер и вычислительного модуля, которые закрепляются на руле электросамоката. Объектами, которые распознает модуль, могут быть люди, автомобили, светофоры, дорожная разметка, а также бордюры, стены и так далее. При их обнаружении автопилот понижает скорость самоката до 5 км/ч.

«Модуль вычисляет расстояние до этих объектов и при потенциальной угрозе для самокатчика ограничивает его в возможных действиях», — пояснил руководитель стартап-проекта Петр Чугунов.

Представленное изобретение не имеет аналогов как в России, так и на мировом рынке, подчеркнули специалисты. Проект планируется развивать и совершенствовать – разработчики рассчитывают на партнеров и гранты, которые помогут вывести продукт на рынок.

Напомним, в Госдуме на днях призвали ввести обязательную регистрацию личных электросамокатов на основе требований, действующих в отношении беспилотников. Всем самокатам хотят присвоить госномер, чтобы их можно было отличать в потоке движения.

Автопилот Tesla ранее спас жизнь водителю с сердечным приступом в США.