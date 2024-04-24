Ученые выяснили происхождение загадочных вспышек в космосе

Удалось раскрыть природу загадочного поведения гамма-всплесков (GRB) — интенсивных космических вспышек гамма-излучения, которые за несколько секунд вырабатывают столько же энергии, сколько Солнце за всю жизнь. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Ученые Университета Алабамы в Хантсвилле выявили механизмы, лежащие в основе GRB. Сообщество астрономов потратило на эту загадку более 50 лет. Таким образом можно сказать, что великий вопрос космического мира наконец-то разрешен.

Отмечается, что теоретические модели ученых не могут давать последовательное объяснение характеристик гамма-всплесков и их поведения на кривой блеска — графике зависимости интенсивности света от времени. Это объясняется тем, что не существует двух одинаковых кривых блеска гамма-всплесков, а продолжительность может варьировать от миллисекунд до десятков минут.

Таким образом, основными единицами измерения гамма-всплеска являются импульсы, во время которых происходит изменение яркости. В этот момент ученые также обнаружили странную симметричность по типу слов-палиндромов.

В результате последнего исследования Университета Алабамы ученые заявили, что симметричность импульсов объясняется боковым движением релятивистских струй, выбрасываемых в противоположные стороны. Это происходит, когда ядро умирающей звезды коллапсирует, образуя черную дыру.

Таким образом, когда струя пересекает луч зрения, можно наблюдать свет с одной стороны струи, потом от центра и, наконец, с другой стороны струи.

Сама струя обладает свойствами жидкости, а не твердого тела, поэтому они имеют изогнутую форму, как будто струя воды течет из шланга.

Ранее ученые зафиксировали редчайший «четверной» мегавзрыв на Солнце.