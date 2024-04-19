Ученые выяснили, что умные подростки реже страдают от деменции в старости

Американские ученые из Университета Южной Калифорнии нашли связь между лучшими когнитивными показателями у подростков и снижением риска заболевания деменцией 60 лет спустя. Исследование опубликовано в научном журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

Деменция — это общий термин, обозначающий снижение умственных способностей. Болезнь связана с ухудшением памяти, способности к рассуждениям и других мыслительных функций.

Для анализа авторы использовали данные о когнитивных способностях участников, полученные в 1960 году, уровне образования, сложности профессии, признаках деменции и различных социально-демографических данных.

Участники, которые получили лучшее образования и выполняли более сложную работу на протяжении всей своей жизни, с несколько меньшей вероятностью проявляли симптомы деменции в старости.

Как показало исследование, высокий уровень образования и стимулирующие умственную деятельность занятия на протяжении жизни замедляют развитие некоторых типов деменции.

Ученые предполагают, что эти занятия помогают развить «когнитивный резерв», который позволяет мозгу компенсировать некоторые повреждения, связанные с деменцией, посредством создания альтернативных нейронных путей или более эффективного использования мозговых сетей.

Ранее исследователи выяснили, что изучение иностранных языков помогает сохранить ясность мышления в старости.