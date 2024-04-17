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Секрет бобра поможет укрепить человеческие зубы

ACS: прочные желтые резцы бобра улучшат реставрацию зубов человека

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Depositphotos

Богатая железом эмаль защищает от повреждения резцы грызунов. Об этом сообщает Американское химическое общество (ACS).

Ученые проанализировали состав эмали зубов бобров, нутрий, белок, сурков, крыс, полевок и мышей на атомном уровне. Они обнаружили в зубах этих животных нанометровые карманы, заполненные веществом, похожим на материал ферригидрит. Такая структура эмали обеспечивает прочность эмали грызунов. При этом толщина богатого железом слоя зависела от вида: у мышей был самый тонкий слой, а у нутрий — самый толстый.

Белки, нутрии, бобры, а также некоторые другие грызуны имеют оранжево-коричневые передние зубы. Однако оказалось, что цвет их зубов обусловлен не железом, а тонким поверхностным слоем, состоящим из ароматических аминокислот и неорганических минералов. Это открытие может лечь в основу новых бесцветных средств укрепления эмали для человека, а также поможет улучшить реставрацию зубов.

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