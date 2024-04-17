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Создан леденец для проверки на рак полости рта

Daily Mail: тест с леденцом за несколько минут выявляет рак полости рта

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Depositphotos

Разработанный в Великобритании леденец, к которому прилипают связанные с опухолями белки из слюны, может улучшить диагностику рака полости рта. Об этом сообщает Daily Mail.

В основе леденца — гель из воды и полимера, состоящего из крупных химических молекул. Белки из слюны, в том числе связанные с раком, попадают в карманы между более крупными молекулами. Затем гель разбивают до жидкого состояния с помощью ультрафиолета, а содержащиеся в нем белки анализируют.

Врачи особенно заинтересованы в обнаружении интерлейкина-6 — белка, который естественным образом вырабатывается иммунной системой в ответ на инфекцию или воспаление, но также он выделяется раковыми клетками. Многочисленные исследования показали, что присутствие интерлейкина-6 в слюне указывает на рак полости рта.

В настоящее время рак рта трудно лечить и у больных мало шансов за выздоровление, что частично связано с тем, что его поздно выявляют. Новый тест занимает несколько минут, и не требует посещения больницы, чем отличается от обычно применяемой биопсии, которая может занимать до шести недель.

Ранее врач назвала анализ, позволяющий выявить рак кишечника на ранней стадии.

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