Ученые выяснили цвет обитаемых планет в других системах

Американские ученые из Корнеллского университета назвали наиболее вероятный цвет обитаемых экзопланет. Согласно их выводам, речь идет не о привычных землянам оттенках зеленого, а о фиолетовых тонах. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

По словам специалистов, фиолетовые пигменты могут указывать на наличие бактерий, питающихся инфракрасным светом звезд.

«Фиолетовые бактерии могут процветать в самых разных условиях, что делает их одним из основных претендентов на жизнь, которая может доминировать в различных мирах», — отметила ведущий автор исследования Лигия Фонсека Коэльо.

Термин «фиолетовые бактерии» обобщает множество микроорганизмов разных цветов, включая желтый, оранжевый, коричневый и красный. Все они обладают пигментами, позволяющими им процветать за счет инфракрасного излучения. Эти микробы полагаются на более простые системы фотосинтеза и не выделяют кислород.

В рамках эксперимента команда собрала и вырастила более 20 фиолетовых бактерий, встречающихся в различных средах: от мелководья и болот до глубоководных гидротермальных источников.

Измерив биопигменты и световые отпечатки фиолетовых бактерий, исследователи создали модели планет земного типа с различными условиями и облачным покровом. По словам Коэльо, в различных смоделированных средах как влажные, так и сухие пурпурные бактерии производили ярко окрашенные биосигнатуры (признаки жизни).

Ученые полагают, что фиолетовые бактерии, вероятно, были распространены на ранней Земле до возникновения фотосинтеза растительного типа. Они могут хорошо себя чувствовать на планетах, которые вращаются вокруг более холодных красных карликов — самого распространенного типа звезд в галактике Млечный Путь.

Ранее исследователи доказали, что на Венере может существовать органическая жизнь.