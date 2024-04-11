Глава «Роскосмоса» оценил запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5»

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов назвал огромным событием в жизни всей страны первый запуск ракеты тяжелого класса «Ангара-А5». Его слова передает РИА Новости.

Борисов поздравил участников проекта с успешным стартом «Ангары-А5» с космодрома Восточный. Он подчеркнул, что специалисты «не опустили руки» после двух отмен запуска ракеты и внимательно проработали все огрехи.

«Сегодняшний пуск, который сделан вашими руками, это огромное событие для всех нас и для страны в целом», — подчеркнул глава «Роскосмоса».

Также он выразил надежду на «хорошее будущей» этой ракеты и начало новой вехи в развитии российской космонавтики.

Кроме того, запуск «Ангары-А5» прокомментировал генеральный конструктов РФ по пилотируемым программам Владимир Соловьев. Он заявил, что в скором времени данную ракету начнут пускать с космодрома Восточный в интересах пилотируемой программы страны.

«Ангара-А5» была изготовлена сотрудниками ГКНПЦ имени М. В. Хруничева. Генеральный директор центра Алексей Варочко поблагодарил их за «великолепно проделанную» работу.

11 апреля тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» успешно стартовала с космодрома Восточный. Запуск состоялся в 12:00 мск.

При этом изначально пуск ракеты должен был состояться 9 апреля, но в последний момент его отменили. Причиной послужил сбой системы наддува бака окислителя в центральном блоке.

Запуск перенесли на 10 апреля, но специалисты обнаружили новый сбой. По словам Борисова, возникли неполадки с системой контроля запуска двигателя.

Ранее в «Роскосмосе» назвали дату нового выхода российских специалистов в открытый космос.