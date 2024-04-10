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Найден способ предсказать проблемы с почками

JASN: выделяемое бактериями вещество связали с тяжелой болезнью почек

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Shutterstock

Высокий уровень вещества TMAO, которое выделяют кишечные бактерии, связан с высоким риском хронической болезни почек в будущем. Это показало исследование, опубликованное в Journal of the American Society of Nephrology (JASN).

TMAO (триметиламин N-оксид) выделяют кишечные бактерии в процессе переработки веществ из красного мяса, яиц и других продуктов животного происхождения. В новом исследовании уровень TMAO в крови измерили у более чем 10 тысяч пациентов в США. В начале наблюдения у всех участников не было отклонений работы почек от нормы. За ними следили около десяти лет.

Более высокий уровень TMAO был связан с повышенным риском развития хронической болезни почек — прогрессирующего снижения их функции, которое в результате приводит к отказу органов. Кроме того, от содержания TMAO зависела скорость ухудшения состояния пациента.

Уровни TMAO были такими же или даже лучшими показателем для прогноза риска хронического заболевания почек, чем известные факторы: диабет, гипертония, возраст и раса. Результаты также согласуются с исследованиями на животных, которые показали, что TMAO непосредственно способствует ухудшению работы почек. Уровни этого вещества в значительной степени поддаются коррекции с помощью диеты и препаратов. Ученые планируют проверить, могут ли такие вмешательства снизить риск болезни почек.

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