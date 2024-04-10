Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, есть ли связь между парацетамолом и рождением умственно отсталых детей

JAMA: парацетамол не вызывает умственных и нервных расстройств у новорожденных

close
100%
Depositphotos

Шведские ученые из Каролинского института доказали отсутствие связи между употреблением препарата ацетаминофена (больше известного как парацетамол) во время беременности и повышенным риском рождения детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройствами аутического спектра и умственной отсталостью. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA.

Парацетамол остается одним из наиболее распространенных в мире лекарств от боли и жара, а также служит активным ингредиентом множества других препаратов.

Предыдущие изыскания показали некоторую связь между парацетамолом и рождением детей с различными умственными и нервными расстройствами, однако новое исследование опровергло эти предположения.

Ученые изучили проблему, взяв за основу данные об использовании лекарств беременными женщинами в Швеции с 1995 по 2019 год. В указанный период 185 тыс. 909 детей подвергались воздействию ацетаминофена до своего рождения.

Анализ показал, что парацетамол не угрожает развитию нервной системы нерожденных детей. Это доказывает информация о братьях и сестрах, из которых на одного ребенка влиял ацетаминофена, тогда как на другого — нет.

Поскольку у родных братьев и сестер совпадает около 50% ДНК, и они часто подвергаются воздействию одних и тех же факторов, сравнение их медицинских данных позволило уверенно заявить о безопасности парацетамола.

Ученые отметили, что незначительное увеличение количества детей с СДВГ, аутизмом и умственной отсталостью, родившихся у принимавших ацетаминофен, связано с какими-то другими факторами, не имеющими отношения к популярному обезболивающему.

Ранее химики нашли дешевый способ производства парацетамола из древесины тополя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами