Ученые выяснили, есть ли связь между парацетамолом и рождением умственно отсталых детей

Шведские ученые из Каролинского института доказали отсутствие связи между употреблением препарата ацетаминофена (больше известного как парацетамол) во время беременности и повышенным риском рождения детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройствами аутического спектра и умственной отсталостью. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA.

Парацетамол остается одним из наиболее распространенных в мире лекарств от боли и жара, а также служит активным ингредиентом множества других препаратов.

Предыдущие изыскания показали некоторую связь между парацетамолом и рождением детей с различными умственными и нервными расстройствами, однако новое исследование опровергло эти предположения.

Ученые изучили проблему, взяв за основу данные об использовании лекарств беременными женщинами в Швеции с 1995 по 2019 год. В указанный период 185 тыс. 909 детей подвергались воздействию ацетаминофена до своего рождения.

Анализ показал, что парацетамол не угрожает развитию нервной системы нерожденных детей. Это доказывает информация о братьях и сестрах, из которых на одного ребенка влиял ацетаминофена, тогда как на другого — нет.

Поскольку у родных братьев и сестер совпадает около 50% ДНК, и они часто подвергаются воздействию одних и тех же факторов, сравнение их медицинских данных позволило уверенно заявить о безопасности парацетамола.

Ученые отметили, что незначительное увеличение количества детей с СДВГ, аутизмом и умственной отсталостью, родившихся у принимавших ацетаминофен, связано с какими-то другими факторами, не имеющими отношения к популярному обезболивающему.

Ранее химики нашли дешевый способ производства парацетамола из древесины тополя.