Просмотр телевизора может снизить риск развития деменции

Получасовой просмотр телевизора после работы снижает стресс и предотвращает накопление в мозге токсичных белков, провоцирующих деменцию. Об этом изданию Daily Mail рассказал невролог Джеймс Гратвик, работающий в госпитале Святого Георгия в Лондоне.

Врач объяснил, что несильный периодический стресс не наносит вреда здоровью. В условиях стресса естественным образом повышается уровень гормонов кортизола и адреналина, которые помогают улучшить концентрацию внимания. Чрезмерный стресс, в свою очередь, может привести к устойчивой повышенной выработке этих гормонов и ускорению обмена веществ в мозге. Более быстрый клеточный метаболизм способствует накоплению в мозге токсичных белков, повреждающих нейроны.

Чтобы избежать снижения когнитивных способностей доктор Гратвик рекомендует снимать стресс получасовым просмотром телевизора. По его мнению, такое несложное занятие позволяет отвлечься от напряженной трудовой жизни и расслабиться. Дело в том, что просмотр телевизора напрягает зрительную память. Это помогает избавиться от прокручивания навязчивых мыслей в голове.

Ранее были перечислены простые способы профилактики деменции.