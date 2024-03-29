Ученые назвали новый вид гекконов в честь Ван Гога

Группа ученых из Фонда дикой природы Теккерея открыла новый вид гекконов в горах Западные Гаты в Индии. Обнаруженным рептилиям дали имя Cnemaspis vangoghi в честь знаменитого голландского художника Винсента Ван Гога. Исследование опубликовано в научном журнале ZooKeys.

По словам зоологов, узорчатая шкура ящериц напоминает один из самых известных шедевров живописца — картину «Звездная ночь».

Самцы Cnemaspis vangoghi имеют желтую голову и переднюю часть тела, а также светло-голубые пятна на спине.

Гекконы живут среди камней и деревьев в лиственных лесах Шривиллипутура. Это небольшие животные длиной не более 3,4 сантиметра. Они ведут дневной образ жизни и особенно активны в прохладные часы раннего утра и в вечернее время.

Cnemaspis vangoghi был описан как ранее неизвестный науке вид вместе с другим видом своего рода, Cnemaspis sathuragiriensis, названным в честь своего типового местонахождения — холмы Сатурагири. По словам ученых, найденные гекконы обладают очень узким ареалом обитания, что необычно для низинных видов.

Ранее палеонтологи открыли новый вид древних амфибий и назвали его в честь лягушонка Кермита из «Улицы Сезам».