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Археологи выяснили, что динозавры вдохновили первобытных бразильских художников

SciRep: в Бразилии нашли десятки наскальных рисунков рядом со следами динозавров

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Scientific Reports

Археологи из Национального института исторического и художественного наследия Бразилии обнаружили галерею наскальной живописи возрастом 9,4 тыс. лет в месте Серроте-ду-Летрейру на северо-востоке страны. Петроглифы соседствовали с отпечатками лап динозавров мелового периода, оставленными между 145 млн и 66 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

По словам ученых, оттиски конечностей доисторических ящеров, очевидно, вдохновили художников каменного века, поскольку некоторые из рисунков копируют их формы.
Команда отметила, что следы принадлежат различным типам динозавров, таким как плотоядные тероподы, зауроподы с длинной шеей и двуногие орнитоподы, включая игуанодонтических динозавров.

Авторы исследования предположили, что сходство следов со следами нанду-эму (Rhea americana), крупнейшей ныне живущей птицы в Бразилии, возможно, облегчило древним людям распознавание и интерпретацию этих ископаемых останков.

Петроглифы, представляющие собой в основном резные круги, заполненные линиями и другими геометрическими штрихами, приписывают охотникам-собирателям, жившим в этом регионе где-то между 9400 и 2620 лет назад.

Исследователи обнаружили, что древние люди делали изображения двумя методами: перфорацией и скоблением. Для этого они использовали каменные молотки и скребки, комбинируя обе техники для лучшего результата.

Ранее археологи нашли в Бразилии впечатляющую галерею наскальных рисунков, запечатлевших животных и небесные тела.

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