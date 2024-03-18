Япония планирует отправить двух астронавтов на Луну

Япония намерена отправить двух своих астронавтов на Луну в рамках космической программы США Artemis, миссия должна состояться после 2028 года. Об этом пишет Yomiuri.

Отмечается, что такая договоренность может быть достигнута во время визита в Вашингтон японского премьер-министра Фумио Кисиды, где он встретится с президентом США Джо Байденом.

США в рамках программы Artemis планируют высадить своих астронавтов на Луну в 2026 году. С 2028-м миссия должна стать регулярной и в ней могут принять участие два представителя Японии.

До этого японское агентство аэрокосмических исследований JAXA продемонстрировало первую фотографию модуля Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) на Луне. Снимок был сделан небольшим роботом LEV-2, прибывшим на Луну на борту SLIM. Судя по фото, SLIM опрокинулся и оказался на Луне вверх ногами. Однако ему удалось прилуниться всего в 55 метрах от намеченной цели, продемонстрировав необычайную точность.

Ранее астрономы открыли три новых луны в Солнечной системе.