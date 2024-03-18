Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Япония планирует отправить двух астронавтов на Луну

Yomiuri: Япония планирует отправить двух астронавтов на Луну с миссией США

close
100%
NASA

Япония намерена отправить двух своих астронавтов на Луну в рамках космической программы США Artemis, миссия должна состояться после 2028 года. Об этом пишет Yomiuri.

Отмечается, что такая договоренность может быть достигнута во время визита в Вашингтон японского премьер-министра Фумио Кисиды, где он встретится с президентом США Джо Байденом.

США в рамках программы Artemis планируют высадить своих астронавтов на Луну в 2026 году. С 2028-м миссия должна стать регулярной и в ней могут принять участие два представителя Японии.

До этого японское агентство аэрокосмических исследований JAXA продемонстрировало первую фотографию модуля Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) на Луне. Снимок был сделан небольшим роботом LEV-2, прибывшим на Луну на борту SLIM. Судя по фото, SLIM опрокинулся и оказался на Луне вверх ногами. Однако ему удалось прилуниться всего в 55 метрах от намеченной цели, продемонстрировав необычайную точность.

Ранее астрономы открыли три новых луны в Солнечной системе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами