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Названа неожиданная опасность жареной пищи

PNAS: злоупотребление жареной пищей может повышать риск развития депрессии

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Ученые из Чжэцзянского университета в Китае обнаружили, что употребление жареной пищи может негативно сказаться на здоровье психики, повышая риск развития тревоги и депрессии. Результатами они поделились в PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

По словам исследователей, при жарке продуктов, богатых углеводами (к ним относятся зерновые и картофель), образуется химическое вещество под названием акриламид. Он также содержится в таких продуктах, как чипсы, сухарики, хлеб, печенье и кофе. Некоторые исследования связывают воздействие акриламида, который является канцерогеном, с повышенным риском неврологических расстройств, ожирения, метаболического синдрома и сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе нового исследования, направленого на изучение состояния здоровья и пищевые привычек 140728 человек, ученым удалось выяснить, что люди, регулярно употребляющие жареную пищу, склонны к расстройствам психики. В частности, такая еда повышает вероятность возникновения тревоги на 12%, а депрессии — на 7%. Употребление жареного картофеля ученые связали с увеличением риска развития этих состояний на 4% и 2% соотвественно.

Вероятнее всего, такое пагубное воздействие обусловлено образованием акриламида при термической обработке пищи. Ученые отметили, что информация, полученная в ходе их исследования, вносит дополнительный вклад в научное понимание взаимосвязи между особенностями рациона питания и их влиянии на психическое здоровье.

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