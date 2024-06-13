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Два жителя Запорожской области пострадали в ходе обстрела ВСУ

В Запорожской области два жителя села получили ранения в результате обстрела ВСУ

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Благовещенка в Каменско-Днепровском округе Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя села, они доставлены в медицинское учреждение, им оказывается помощь», — написал глава области.

Он добавил, что на месте ударов в настоящее время работают оперативные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

12 июня ВСУ атаковали Петровский район Донецка. Обстрел произошел в тот момент, когда пожарные тушили возгорание сухой травы. Четверо сотрудников МЧС пострадали, также при обстреле незначительные повреждения получил пожарный автомобиль.

7 июня ВСУ подвергли массированному обстрелу Луганск, выпустив в сторону города шесть американских ракет ATACMS. Большая часть снарядов была уничтожена российскими системами противовоздушной обороны, однако, несмотря на это, в Луганске произошло несколько взрывов, в одном из многоэтажных жилых домов обрушился подъезд.

Ранее в Курской области украинский дрон атаковал грузовой автомобиль.

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