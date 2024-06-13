Автоэксперт «За рулем» указал на проблемы с новым минивэном Haima для рынка РФ

Китайская автомобильная марка Haima вернулась на российский рынок. Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин протестировал минивэн Haima 7X и рассказал о шести недостатках машины.

Так, для салона заявлено семь посадочных мест. Однако на третьем ряду сидеть втроем неудобно. Не хватит ширины даже детям. Поэтому машину можно назвать шестиместной.

Кроме того, на российском сайте заявлена мощность двигателя 195 л.с. В инструкции по эксплуатации указаны две мощности – максимальная и номинальная. А в СТС вовсе 182 л.с.

Также разгон до 100 км/час занимает целых 12 секунд, а максимальная скорость составляет всего 165 км/ч.

Китайские производители любят закрыть подкапотное пространство пластиковыми накладками. Чтобы их снять и добраться до аккумулятора, придется вытащить около 20 клипс и открутить два болта.

Еще один минус автомобиля: в спецификации указан двухзонный климат-контроль, однако показание температуры настраивается одно на весь салон.

Две комплектации Haima 7X оцениваются в 3,6 млн и 3,85 млн рублей. Импортер располагает всего 11 дилерами по стране и ничего не пишет на официальном сайте о гарантии на машины.

До этого стало известно, что самые популярные марки китайских авто с пробегом на российском рынке в мае 2024 года подешевели на 5-9%. Наибольшим снижением и в процентном соотношении, и в абсолютном отметился вседорожник Geely Monjaro. Что касается прочих популярных марок, то отечественный вседорожник Lada Niva стал в мае стоить на 4% меньше, чем в апреле. Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta в мае подешевели на 2-3%.

Ранее сообщалось, что в Китае начались продажи нового Nissan Pathfinder.