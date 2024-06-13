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В Сбере не видят усиления спроса на валюту после введения санкций США против Мосбиржи

Сбер: спрос на валюту невысокий после санкций США

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Depositphotos

Спрос на валюту находится на уровне стандартных среднедневных значений после того, как США ввели ограничения в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ, входящего в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария (НРД), который выступает посредником в сделках с валютой на бирже. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе Сбербанка.

«Спрос на валюту в отделениях Сбера находится на уровне стандартных среднедневных значений, то есть невысокий», — уточнили в банке, добавляя, что «повышенного интереса к валюте у наших клиентов не наблюдаем».

О введении санкций США в отношении Мосбиржи и НКЦ было объявлено 12 июня. Американский Минфин объяснил такое решение тем, что меры властей РФ по привлечению капитала в отношении площадки расширяют возможности граждан России и других стран «получать прибыль от военной машины Кремля при помощи инвестирования в суверенный долг Российской Федерации, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия».

С 13 июня площадка прекратила торги американским долларом и евро в связи с введенными санкциями США. При этом в Мосбирже заверили, что «обладают всем необходимым инструментарием», чтобы обеспечить бесперебойность торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров.

Ранее Медведев призвал нанести максимальный вред экономике вводящих санкции стран.

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