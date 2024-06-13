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Ученые выявили неочевидную причину потери зубов у пожилых женщин

Menopause: потеря зубов в постменопаузе связана с хронической болезнью почек

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Shutterstock/Nestor Rizhniak

Ученые из Национального университета Чоннам в Южной Корее обнаружили, что хроническая болезнь почек у женщин в период постменопаузы (период после наступления менопаузы и до конца жизни женщины) может стать причиной потери зубов в результате нарушений минерального костного обмена. Результаты исследования опубликованы в журнале Menopause.

В исследовании приняли участие около 65 тысяч добровольцев. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников и оценили у каждого из них функцию почек. Исследователи стремились выяснить, связана ли хроническая болезнь почек (необратимое ухудшение почечных функций) с ухудшением качества зубов в пожилом возрасте.

Результаты показали, что снижение скорости клубочковой фильтрации (показатель, наиболее точно отражающий работу почек) тесно коррелировало с потерей зубов у пожилых, особенно у у женщин в постменопаузе в возрасте от 66 до 79 лет.

Исследователи объяснили, что неспособность почек отфильтровывать чужеродные элементы может привести к серьезным, опасным для жизни заболеваниям, а также к нарушению минерального обмена в организме. Именно метаболизм минералов играет ключевую роль в обеспечении здоровья костей и полости рта.

Ранее был развеян миф о том, что кокосовое масло отбеливает зубы.

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