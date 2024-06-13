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Генерал Шамарин заявил в суде, что готов сотрудничать со следствием

Суд отказался закрывать рассмотрение жалобы на арест генерала Шамарина

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Минобороны РФ

Начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки, заявил, что готов сотрудничать со следствием и попросил смягчить ему меру пресечения. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом Второй западный окружной военный суд отказался удалить публику из зала на рассмотрении жалобы на арест Шамарина. Защита генерала просила провести заседание в закрытом режиме, прокурор и следователь выступили против такого решения. Сам Шамарин участвует в заседнии из тюрьмы по видеосвязи.

«Материалы дела не содержат какой-либо секретности. Кроме того, ходатайство не конкретизировано», — заявил судья.

По версии Следственного комитета, Шамарин получил 36 млн руб. от директора и главного бухгалтера пермского завода «Телта» за увеличение объема поставок по госконтрактам и покровительство. Топ-менеджеров предприятия еще в 2023 году арестовали за мошенничество, но потом обвинения переквалифицировали в дачу взятки в особо крупном размере. 23 мая стало известно, что директор и главбух дали на Шамарина показания. Свою вину генерал-лейтенант не признает.

Шамарин стал третьим генералом, арестованным после ухода Сергея Шойгу с поста министра обороны. О самых громких скандалах, связанных с коррупцией и мошенничеством в военном ведомстве с начала СВО, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жена Шамарина заявила, что супруга подставили.

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