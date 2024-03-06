Ученые заявили о прорыве в проекте по возрождению шерстистого мамонта

Специалисты американской биотехнологической компании Colossal объявили о существенном прорыве в проекте по возрождению шерстистого мамонта. Ученым впервые удалось успешно получить индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) азиатских слонов. Исследование опубликовано на портале научных материалов biorXiv.

ИПСК — это клетки, которые были перепрограммированы таким образом, чтобы они могли давать начало любому типу клеток в организме. Это означает, что исследователи смогут изучить адаптации, которые отличают шерстистых мамонтов от их ближайших ныне живущих родственников, и тестировать изменения генов без необходимости брать ткани у живых животных.

По словам главы отдела биологических наук Colossal Эрионы Хиссоли, к характерным особенностям мамонтов относилась не только их шерсть, но и жировые отложения, изогнутые бивни и куполообразная форма черепа. За счет этого огромные животные процветали в арктическом климате.

ИСПК также позволит создать в лаборатории сперматозоиды и яйцеклетки слонов, необходимые для воскрешения мамонтов. Это должно быть проще и эффективнее, чем добывать биоматериал из живых животных.

Если у исследователей получится произвести эмбрион шерстистого мамонта путем слияния ДНК древнего мамонта с клетками слона, им придется имплантировать этот эмбрион суррогатной матери-слонихе, чтобы завершить 22-месячный период беременности.

«Беременность у слонов очень долгая и сложная, поэтому очень важно понимать биологический аспект биологии развития слонов», — отметила Хисолли.

Ученая добавила, что создание эмбриона шерстистого мамонта стало относительно простой задачей, однако рождение здорового детеныша потребует массы времени и усилий.

В Colossal считают, что их открытие позволит не только вернуть на Землю давно вымерших животных, но и сохранить современных слонов, искусственно производят и оплодотворяя репродуктивные клетки.

Ранее ученые выяснили, что самцы мамонтов время от времени впадали в агрессивное безумие.