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Ученые выяснили, что сюсюкать с малышами полезно для их развития

DevSci: обращение к малышам с помощью лепета усиливает реакции в их мозге

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Shutterstock

Китайские ученые из Гонконгского университета выяснили, что обращение к детям ясельного возраста с помощью сюсюканья полезно для их когнитивного развития. Исследование было опубликовано в научном журнале Developmental Science (DevSci).

Детский лепет или ориентированная на ребенка речь представляет собой упрощенную форму языка, используемую взрослыми при разговоре с младенцами. Для нее характерен более высокий тон, медленный темп, преувеличенная интонация, упрощенный словарный запас и структура предложений. Считается, что детский лепет привлекает внимание ребенка, помогает овладеть языком и укрепляет эмоциональную связь между ребенком и взрослым.

Исследования показывают, что этот тип речи помогает малышам изучать звуки и ритмы своего языка, что облегчает им понимание и произнесение слов по мере их роста. Однако нейронные механизмы, с помощью которых детский лепет способствует изучению слов у малышей, были плохо изучены.

Автор исследования использовали функциональную спектроскопию ближнего инфракрасного диапазона (fNIRS) для регистрации активности мозга. В эксперименте принял участие 27 малышей в возрасте от 15 до 20 месяцев, а также их родители.

Исследование показало, что использование взрослыми детского лепета привело к более высокому тону и увеличению концентрации внимания малышей по сравнению с использованием обычного разговора, хотя тесты на распознавание слов не показали существенной разницы в результатах обучения между двумя типами речи.

Результаты функциональной ближней инфракрасной спектроскопии показали, что разговор с детьми вызывает значительно более сильные нервные реакции в левой дорсолатеральной префронтальной коре и различные шаблоны в двусторонней нижней лобной извилине.

Малыши с более сильной нервной реакцией на детский лепет в этих областях также лучше запоминали слова. Дальнейший анализ связал эти нейронные реакции с различиями в родительском тоне между детской и обычной речью.

Ранее ученые выяснили, что неравномерное развитие речевых навыков у малышей может указывать на СДВГ и аутизм.

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