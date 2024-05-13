МВД Армении назвало число задержанных на митингах против Пашиняна

В столице Армении задержали более 100 участников митингов за отставку председателя армянского правительства Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Армении.

«По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 113 человек», — рассказали журналистам.

Утром 13 мая стало известно, что в Ереване появились первые баррикады в рамках протестов. Также сообщалось о перекрытии улиц в городе.

10 мая в Ереване сотни человек вышли на акции протеста против делимитации границы. Протестующие требуют прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу под контроль Баку некоторых приграничных территорий.

В тот же день лидер движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян, который стал одним из тех, кто возглавил акцию протеста, призвал жителей Армении перекрывать улицы по всей стране.

Ранее сообщалось, что журналистка армянского телеканала 24News Мэри Манукян потеряла сознание на протестах в Ереване.