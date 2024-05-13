В Госдуме рассказали, чего ожидать от нового министра обороны

От назначения Андрея Белоусова на пост министра обороны России можно ожидать оснащения армии новыми современными видами вооружений. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов журналистам, передает «Интерфакс».

Картаполов считает, что системы обеспечения, снабжения, подготовки в Минобороны должны претерпеть изменения, чтобы стать более эффективными. На это нацелено назначение Белоусова, отметил он.

Глава комитета также подчеркнул, что Белоусов является сторонником развития отечественных «образцов и инноваций».

12 мая президент РФ Владимир Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны.

65-летний Андрей Белоусов в разное время занимал посты помощника Путина по экономическим вопросам, министра экономразвития России, главы департамента экономики и финансов Аппарата правительства России, гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, долгое время работал в Российской академии наук.

Ранее аналитик оценил главные качества Белоусова.