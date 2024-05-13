Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, чего ожидать от нового министра обороны

Картаполов: при министре Белоусове можно ожидать оснащения армии новым оружием

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

От назначения Андрея Белоусова на пост министра обороны России можно ожидать оснащения армии новыми современными видами вооружений. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов журналистам, передает «Интерфакс».

Картаполов считает, что системы обеспечения, снабжения, подготовки в Минобороны должны претерпеть изменения, чтобы стать более эффективными. На это нацелено назначение Белоусова, отметил он.

Глава комитета также подчеркнул, что Белоусов является сторонником развития отечественных «образцов и инноваций».

12 мая президент РФ Владимир Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны.

65-летний Андрей Белоусов в разное время занимал посты помощника Путина по экономическим вопросам, министра экономразвития России, главы департамента экономики и финансов Аппарата правительства России, гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, долгое время работал в Российской академии наук.

Ранее аналитик оценил главные качества Белоусова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами