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Ученые выяснили, что глобальное потепление нарушило один из главных биоциклов океана

The Conversation: изменение климата ускорило начало цветения фитопланктона

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Jeff Schmaltz, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC

Канадские ученые из Мемориального университета Ньюфаундленда установили, что повышение температуры морской воды сказалось на одном из главных биологических циклов мирового океана — цветении фитопланктона. Это повлечет за собой непредсказуемые последствия. Исследование опубликовано научным изданием The Conversation.

Фитопланктон цветет каждый год весной в средних широтах. Это явление настолько масштабно, что его видно из космоса. Фитопланктон состоит из множества микроскопических клеток водорослей, растущих и накапливающихся на поверхности воды.

Данный процесс критически важен для рыб, моллюсков, ракообразных и множества других видов, поскольку с ним связаны периоды размножения. Морские организмы оставляют потомство в этот период, чтобы обеспечить его достаточным количеством пищи. Этот процесс известен как трофический каскад.

По словам ученых, глобальное потепление приводит к более раннему цветению фитопланктона, и это изменение сроков может иметь катастрофические последствия для морских пищевых цепочек, поскольку затронет размножающийся в водорослях зоопланктон, которым питаются рыбы. Этими рыбами питаются другие рыбы, и так далее.

Однако исследователи выяснили, что в некоторых регионах ранее цветение фитопланктона приводит к увеличению количества ключевых видов зоопланктона, что дает больше пищи всем остальным морским обитателям.

Тем не менее ученые опасаются долговременных последствий из-за климатической дестабилизации экосистем океана.

Ранее исследователи выяснили, что глобальное потепление сократит уловы рыбы по всему миру.

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