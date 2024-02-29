Ученые выяснили, что глобальное потепление нарушило один из главных биоциклов океана

Канадские ученые из Мемориального университета Ньюфаундленда установили, что повышение температуры морской воды сказалось на одном из главных биологических циклов мирового океана — цветении фитопланктона. Это повлечет за собой непредсказуемые последствия. Исследование опубликовано научным изданием The Conversation.

Фитопланктон цветет каждый год весной в средних широтах. Это явление настолько масштабно, что его видно из космоса. Фитопланктон состоит из множества микроскопических клеток водорослей, растущих и накапливающихся на поверхности воды.

Данный процесс критически важен для рыб, моллюсков, ракообразных и множества других видов, поскольку с ним связаны периоды размножения. Морские организмы оставляют потомство в этот период, чтобы обеспечить его достаточным количеством пищи. Этот процесс известен как трофический каскад.

По словам ученых, глобальное потепление приводит к более раннему цветению фитопланктона, и это изменение сроков может иметь катастрофические последствия для морских пищевых цепочек, поскольку затронет размножающийся в водорослях зоопланктон, которым питаются рыбы. Этими рыбами питаются другие рыбы, и так далее.

Однако исследователи выяснили, что в некоторых регионах ранее цветение фитопланктона приводит к увеличению количества ключевых видов зоопланктона, что дает больше пищи всем остальным морским обитателям.

Тем не менее ученые опасаются долговременных последствий из-за климатической дестабилизации экосистем океана.

Ранее исследователи выяснили, что глобальное потепление сократит уловы рыбы по всему миру.