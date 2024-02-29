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«Роснефть» разработала новый вид битума с улучшенными характеристиками

Специалисты «Роснефти» разработали модифицированный битум

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Depositphotos

Специалисты научного института «Роснефти» в Новокуйбышевске разработали новый вид битума, способного выдерживать повышенные транспортные нагрузки, сообщает пресс-служба компании.

В «Роснефти» отметили, что новый битум может выдержать нагрузки, сопоставимые с давлением 40-тонной фуры. Кроме того, новый вид битума придает дорожному полотну необходимую эластичность для предотвращения сезонных деформаций.

Новый вид битума состоит из собственной уникальной технологии модифицирования битумного вяжущего. За счет этого стоимость производства продукта снизится на 10-15%.

Специалисты «Роснефти» отметили, что новую технологию можно внедрить на любой производственной площадке.

Ранее «Роснефть» познакомила гостей выставки «Россия» со своей экологической программой.

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