Астрономы впервые обнаружили звезду-зомби с металлическим шрамом

Британские астрономы из обсерватории Арма в Ирландии и Университетского колледжа Лондона при участии коллег из других стран обнаружили необычную погасшую звезду WD 0816-310 с различимыми следами металлических вкраплений, напоминающими шрам. Объект стал первым в своем роде. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

Погасшие звезды или белые карлики образуются на финальном этапе существования звезд, подобных нашему Солнцу. WD 0816-310 представляет собой тело размером с Землю и массой, примерно соответствующей солнечной.

По словам авторов открытия, ключевой особенностью WD 0816-310 оказались следы металла, который белый карлик получил, поглощая окружающие планеты и астероиды, подобно зомби.

«Хорошо известно, что некоторые белые карлики — медленно остывающие ядра звезд — пожирают части своих планетных систем. Теперь мы обнаружили, что магнитное поле звезды играет ключевую роль в этом процессе, в результате чего на поверхности белого карлика образуется рубец», — отметил руководитель научной группы, астроном Стефано Багнуло.

Ученые также нашли источник попавших на WD 0816-310 металлов. Им оказался фрагмент планеты диаметром около 500 километров.

«Удивительно, но материал не был равномерно распределен по поверхности звезды, как предсказывает теория. Вместо этого этот шрам представляет собой концентрированный участок планетарного вещества, удерживаемый тем же магнитным полем, которое направляло падающие фрагменты. Ничего подобного мы раньше не видели», — говорится в заявлении команды.

Ранее астрономы нашли новый класс нейтронных звезд — так называемые зомби-пульсары.