Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Деревья сдерживают последствия глобального потепления

На востоке США деревья начали сдерживать последствия глобального потепления

close
100%
Depositphotos

В США образовалась зона, которая оказалась не подвержена глобальному потеплению. Основная причина этой аномалии, как показывает новое исследование, заключается в обширном лесовосстановлении большей части восточной части США.

С самого начала ранней колониальной истории США произошел всплеск вырубки лесов, когда лесные массивы были вырублены для сельского хозяйства и строительства жилья, но примерно с 1920-х годов ситуация начала меняться, когда все больше людей начали переезжать в города. Тем временем правительство США приступило к реализации агрессивной программы по посадке деревьев, в результате чего в прошлом веке на востоке США было восстановлено около 15 миллионов гектаров лесных массивов.

Восстановление восточных лесов США ослабило глобальное потепление главным образом за счет транспирации деревьев, при которой вода всасывается через корни к листьям, а затем выбрасывается в воздух в виде пара, слегка охлаждая окружающую территорию.

Изучая данные со спутников и метеостанций, расположенных на востоке США с 1900 по 2000 год, ученые обнаружили, что восстановленные лесные массивы оказали такое охлаждающее воздействие в больших масштабах, причем большая часть этого эффекта происходит в пределах 400 метров от деревьев.

Ранее ученые заявили, что слоны, лоси и другие крупные травоядные оказались критически важны для сохранения природы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами