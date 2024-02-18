Назван самый крупный динозавр в Азии мелового периода

Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН сообщил на своем сайте о результатах исследования черепа сибирского пситтакозавра. Как оказалась, в Азии времен мелового периода (129,4-113,0 миллионов лет назад) пситтакозавры являлись самыми массовыми и доминирующими животными.

Сибирский пситтакозавр был обнаружен в Кемеровской области в 1953 году. Этот вид динозавров был известен по находкам в Восточной Азии, преимущественно в Монголии и Китае. Пситтакозавры жили 130-100 миллионов лет назад.

В 1997 году в окрестностях деревни Шестаково была обнаружена пара хорошо сохранившихся скелетов пситтакозавров, которые были названы «Ромео и Джульеттой». Позже было установлено, что это новый биологический вид, который был описан как пситтакозавр сибирский — Psittacosaurus sibiricus.

В 2014 году были найдены 12 скелетов пситтакозавров разного размера, что дало возможность палеонтологам изучить возрастную изменчивость динозавров. С помощью компьютерной томографии было проведено исследование двух черепов пситтакозавров, найденных в 2014 году, — молодого и взрослого. Это дало новые данные о детальной анатомии черепа сибирского пситтакозавра.

Ранее палеонтологи выяснили, почему динозавры доминировали на Земле миллионы лет.