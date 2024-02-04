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Онколог перечислила передающиеся по наследству виды рака

Онколог Шубина предупредила о наследственности рака молочной железы

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Shutterstock

Врач-онколог Юлия Шубина в беседе с «ФедералПресс» перечислила несколько видов онкологии, которые могут быть наследственными.

По информации медика, рак является не только видом злокачественных опухолей, некоторые его виды также могут передаваться детям от родителей.

«Например, рак молочной железы, яичников, медуллярный рак и некоторые виды рака толстого кишечника», — предупредила Шубина.

В качестве профилактики врач порекомендовала сдать анализ на генетический риск развития рака яичников и молочной железы тем женщинам, чьи мамы или бабушки болели вышеуказанными видами онкологии. По ее словам, рак щитовидной железы возможно обнаружить с помощью анализа на гормон кальцитонин, а потенциальную патологию кишечника поможет выявить на регулярном прохождении колоноскопии.

До этого онколог, онкохирург и химиотерапевт Антон Иванов рассказал «Газете.Ru», что опухоли центральной нервной системы могут вызывать головные боли и головокружения, а также тревожность и другие психические нарушения.

Ранее в Минздраве РФ сообщили о достижениях в онкологии за пять лет.

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