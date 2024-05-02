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Политолог: выставка трофеев на Поклонной горе — идеологический удар по Западу

Политолог Рар: выставка трофеев НАТО в Москве наносит Западу идеологический удар

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Минобороны РФ

Выставка трофейной техники НАТО на Поклонной горе в Москве наносит Западу идеологический удар. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал германский политолог Александр Рар. По его словам, США и Евросоюзу не нравится, что их вооружение демонстрируется в таком виде.

«Прессе США и ЕС не нравится тот факт, что западная военная техника превратилась в экспонаты на Поклонной горе», — сказал Рар.

Он добавил, что негативная реакция западных государств объясняется кардинально отличающимися взглядами России, ЕС и США на текущий конфликт.

Выставка трофейной техники на Поклонной горе открылась 1 мая. За несколько минут до начала работы экспозиции у входа собрались десятки людей.

Как рассказал старший научный сотрудник Центрального музея Вооруженных сил РФ Андрей Любчиков, всего на выставке представлены 32 образца трофейной техники. При этом значительная их часть — это вооружения стран — членов НАТО.

Также специалист уточнил, что общая стоимость собранных на Поклонной горе «экспонатов» составляет несколько миллиардов долларов.

Ранее в США объяснили, почему ВСУ отозвали танки Abrams с передовой.

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