Выставка трофейной техники НАТО на Поклонной горе в Москве наносит Западу идеологический удар. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал германский политолог Александр Рар. По его словам, США и Евросоюзу не нравится, что их вооружение демонстрируется в таком виде.

«Прессе США и ЕС не нравится тот факт, что западная военная техника превратилась в экспонаты на Поклонной горе», — сказал Рар.

Он добавил, что негативная реакция западных государств объясняется кардинально отличающимися взглядами России, ЕС и США на текущий конфликт.

Выставка трофейной техники на Поклонной горе открылась 1 мая. За несколько минут до начала работы экспозиции у входа собрались десятки людей.

Как рассказал старший научный сотрудник Центрального музея Вооруженных сил РФ Андрей Любчиков, всего на выставке представлены 32 образца трофейной техники. При этом значительная их часть — это вооружения стран — членов НАТО.

Также специалист уточнил, что общая стоимость собранных на Поклонной горе «экспонатов» составляет несколько миллиардов долларов.

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