В Харьковской области произошли взрывы

Взрывы произошли в Харьковской области Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Freeдом».

В настоящее время в регионе действует режим воздушной тревоги.

Днем 2 мая в Никополе Днепропетровской области Украины в результате взрыва было повреждено административное здание.

В этот же день в Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу. Сирены начали звучать в 10:13 по местному времени (совпадает с мск). Предупреждение об опасности также объявили в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

1 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по штабу ВСУ в центре Одессы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Одессе ликвидировали майора ВСУ.