Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об ударах ВС РФ по складам ВСУ с ракетами Storm Shadow

Экс-депутат Рады Гопко: ВС РФ нанесли удары по складам с ракетами Storm Shadow

close
100%
Lewis Joly/AP

Бывший депутат Верховной рады Украины Анна Гопко заявила, что в стране были зафиксированы прилеты по складам с дальнобойными ракетами Storm Shadow. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».

По словам экс-парламентария, Вооруженные силы РФ наносили по украинским военным объектам «очень точные» удары. В связи с этим она не исключила, что кто-то мог слить информацию о местонахождении складов российским спецслужбам.

Storm Shadow — это англо-французская тактическая крылатая ракета, имеющая большую дальность действия. Снаряд является модификацией французской крылатой ракеты SCALP-EG, которую переделали для установки на самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

2 мая министерство обороны РФ сообщило, что за минувшие сутки военнослужащие страны уничтожили две боевые машины американской системы залпового огня HIMARS в зоне конфликта на Украине. Более того, российские войска поразили цех по производству ракет и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

28 апреля солдаты ВС РФ нанесли удары по складам с украинскими ударными дронами. По данным министерства обороны страны, операция прошла на аэродроме Каменка в Днепропетровской области Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько предприятий в стране производят технику для армии.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами