Стало известно об ударах ВС РФ по складам ВСУ с ракетами Storm Shadow

Бывший депутат Верховной рады Украины Анна Гопко заявила, что в стране были зафиксированы прилеты по складам с дальнобойными ракетами Storm Shadow. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».

По словам экс-парламентария, Вооруженные силы РФ наносили по украинским военным объектам «очень точные» удары. В связи с этим она не исключила, что кто-то мог слить информацию о местонахождении складов российским спецслужбам.

Storm Shadow — это англо-французская тактическая крылатая ракета, имеющая большую дальность действия. Снаряд является модификацией французской крылатой ракеты SCALP-EG, которую переделали для установки на самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

2 мая министерство обороны РФ сообщило, что за минувшие сутки военнослужащие страны уничтожили две боевые машины американской системы залпового огня HIMARS в зоне конфликта на Украине. Более того, российские войска поразили цех по производству ракет и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

28 апреля солдаты ВС РФ нанесли удары по складам с украинскими ударными дронами. По данным министерства обороны страны, операция прошла на аэродроме Каменка в Днепропетровской области Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько предприятий в стране производят технику для армии.