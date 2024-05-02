Мужчина напал на девочку в Люберцах

В Подмосковье ищут неизвестного, который напал на девочку в люберецком ЖК. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Мужчина явно вел себя неадекватно: размахивал ногами, бил по машине. В этот момент мимо него шли несколько школьников. Неизвестный сильно ударил девятилетнюю девочку по голове», — сообщил источник.

От удара пострадавшая упала, а мужчина покинул место нападения. Девочку отвезли в травмпункт. Камеры видеонаблюдения засняли момент удара.

У пострадавшей диагностировали ушибы лица и головы. Мама девочки планирует написать заявление в полицию, подозреваемого ищут.

До этого в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области организовали проверку по опубликованной в СМИ информации о нападении подростка на семилетнего мальчика.

Инцидент произошел у торгового центра «Одоевский» в Первомайском районе областного центра. Сообщается, что семилетний школьник продавал с сестрой вербу, когда к ним подошла компания тинейджеров. Один из юношей достал предмет, похожий на электрошокер для отпугивания собак, и ударил им мальчика в плечо.

Ранее в Москве во время конфликта школьник набросился на знакомого с ножом и ударил в грудь.