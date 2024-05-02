Полиция Украины провела обыски у мэра Ирпеня

Национальная полиция в Киевской области проводит обыски по месту жительства Ирпенского городского головы Александра Маркушина. Об этом сообщили в Telegram-канале украинского ITV News.

Сообщается также, что в городской совет полиция принесла постановления на выемку документов. При обыске была изъята документация по выводу в 2023 году 17 млн гривен (около 40 млн рублей) из городского бюджета.

Уточняется, что из выведенных из бюджета средств, в частности, финансировалась так называемая неформальная пресс-служба мэра Маркушина.

До этого сообщалось, что заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич вернулся на Украину.

Мужчина подозревается в незаконном завладении государственными землями стоимостью $7,3 млн долларов. Ранее он покинул Украину 13 апреля. 23 апреля чиновнику предъявили обвинение, как участнику коррупционной схемы. В результате ее реализации чиновник завладел государственной землей общей площадью 2 493 га.

Ранее Львовская область в третий раз возглавила рейтинг коррупции регионов Украины.